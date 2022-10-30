تستعد شبكة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس لتطبيق نظام جديد يمنع تشارك أكثر من مستخدم في حساب واحد دون دفع رسوم إضافية اعتبارا من أوائل العام المقبل، حيث ستبدأ تطبيق نظام يفرض رسوما على الحسابات الفرعية "للعضو الإضافي" عندما يستخدم الناس الحساب خارج المنزل الخاص بالمشترك الأساسي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة لم تحدد السعر الذي ستفرضه على الحساب الفرعي عندما أكدت هذه الخطوة في الأسبوع المقبل.

وبدأت شبكة نتفليكس اختبار النظام الجديد في عدد قليل من دول أمريكا اللاتينية حيث تقوم بتحصيل رسم إضافي عن كل عضو إضافي يعادل حوالي ربع قيمة الاشتراك في الباقة الأساسية.

وفي حال تعميم نتفليكس للنظام الجديد فإن كل عضو فرعي في الولايات المتحدة سيدفع ما بين 5ر3 و4 دولار، وقد يصل إلى 43ر4 دولار على أساس مستوى الاشتراك الفرعي حاليا في شيلي.

وإذا طبقت نتفليكس نفس شروط النظام التجريبي الذي تطبقه في دول أمريكا اللاتينية، فإن نظام العضو الإضافي سيكون متاحا ففط لمستخدمي الاشتراك القياسي من فئة 5ر15 دولار شهريا والفئة الممتاز البالغ اشتراكها 20 دولار شهريا والتي تسمح بدخول أكثر من مستخدم إلى الشبكة في وقت واحد.

ولا تتيح نتفليكس خيار "العضو الإضافي" للاشتراك الأساسي الذي يتكلف 10 دولارات شهريا ضمن خيارات الفترة التجريبية الحالية. كما تتيحه في فئة الاشتراك ذات الإعلانات التي يبلغ رسمها 7 دولارات شهريا. ولا يمكن استخدام كلمة مرور هاتين الفئتين في وقت واحد عكس الفئات الأخرى.