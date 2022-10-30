وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، طالب فيه تزويده بالآتي:

1- يرجى تزويدي بأسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذين تم انهاء خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأسباب إنهاء خدماتهم وهل تم التدرج معهم في مسألة إنهاء الخدمات قبل صدور قرار الإنهاء منذ 1-1-2017 وحتى تاريخ السؤال؟

2- يرجى تزويدي بأسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذين تم انهاء خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم صدور قرار بإعادتهم للخدمة وكيفية الموافقة عليهم ومسببات قبولهم منذ 1-1-2017 وحتى تاريخ السؤال؟

3- يرجى تزويدي بأسماء من تم قبولهم من المبتعثين من جامعة الكويت لدراسة الماجستير والدكتوراه وأسماء من لم يتم قبولهم وأسباب عدم قبولهم وتعيينهم في الجامعة وما هو مصيرهم بعد حصولهم على الشهادة واعتمادها؟

4- كم عدد القضايا التي قامت إدارة الجامعة برفعها وأسباب رفع القضايا؟