أسامة دياب

وصل صباح اليوم (الأحد) الكويت الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية تمهيدا لانعقاد اللجنة القنصلية المشتركة للبلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات المختلفة المتعلقة بالأمور القنصلية والقضايا التي تهم رعايا البلدين.

وتنعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الثنائية ضمن إطار السياسة الخارجية الإيرانية المرتكزة على تنمية العلاقات مع الجوار مع التأكيد على وضع الرعايا الإيرانيين خارج البلاد وهم نحو ٣٠ ألف شخص. ويستمر عمل اللجنة ليومين بعد توقف دام ٨ سنوات.

ومن المقرر أن تتم مناقشة وطرح شؤون ومشاكل الجالية الإيرانية مع المسؤولين الكويتيين.