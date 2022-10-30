عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د حمد العدواني قراراً تلقت "الانباء" نسخة منه يقضي بتكليف وكيـل وزارة التربية رئيسا عاما لواضعي الأسئلة و رئيسا عاما لامتحـان صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2023/2022 بفتراته الدراسية ( الفترة الدراسية الأولى والفترة الدراسية الثانية والدور الثاني - الدور الثاني الاستثنائي ) .

وذكر الوزير العدواني في قراره ايضاً تكليف وكيل وزارة التربية بإصدار التكاليف الخاصة بنواب ورئيس لجنة النظام والمراقبة لكنترولي القسم العلمي والقسم الأدبي والتعليم الديني خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۲/٢٠٢٣بفتراته الدراسية .