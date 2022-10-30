قررت الحكومة البريطانية إجراء تحديث شامل لاستراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب، لحماية مواطنيها من التهديدات الجديدة والناشئة والمستمرة.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تتجه الأنظار في المملكة المتحدة وخارجها نحو الإرهابيين الذين يعملون بشكل مستقل عن الجماعات المنظمة ذات الأيديولوجيات الشخصية المتزايدة، ووجهات النظر المشوهة المستخدمة لتبرير العنف.

ولمواجهة هذه التهديدات، سيتم تحديث استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعكس هذه التحديات الجديدة، وسيشمل ذلك البحث عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر وإشراك خبراء الأمن من جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها، بحيث تستمر استراتيجية مكافحة الإرهاب في حماية الشعب البريطاني بقوة من التهديدات الإرهابية.

وقال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات: "يسعى الإرهابيون إلى تفريقنا وبث الكراهية.. لن نسمح لهم. .إن التزامنا بالقيم التي نعتز بها قوي للغاية، ولكن مع استمرار تطور الإرهاب واستمراره، يجب علينا أن نتطور كذلك".

وأضاف "سوف نضمن أن تكون استجابتنا للتهديد الإرهابي رائدة عالميا ونضمن أن لدينا استراتيجية تسمح للمواطنين بممارسة حياتهم بحرية وثقة".