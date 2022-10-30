أكد الدولي الفرنسي جول كوندي مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة فريقه أمام فالنسيا في إطار الدوري الإسباني، ليست خطيرة وأنه يبذل قصارى جهده مع الفريق.

ونقلت شبكة فوتبول إسبانا المحلية عن كوندي قوله :" لا أعتقد أن الإصابة خطيرة، عليك أن تبذل قصارى جهدك لتعتني بنفسك جسديًا، هناك الكثير من المباريات، أعتقد أنهم يجب أن يفكروا أكثر في اللاعبين ".

وقال المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز -بعد المباراة، عن إصابة كوندي وإريك جارسيا- " إنه لأمر طبيعي، لقد بذل كوندي جهدا كبيرا، لقد قمنا بتغييره، يبدو أنها ليست إصابة خطيرة."

وأفادت الشبكة بأن المخاوف بشأن لياقة النجوم باتت مجال نقاش في الآونة الأخيرة بسبب قرب انطلاق كأس العالم في الشهر المقبل في قطر.

وحقق نادي برشلونة انتصارا قاتلا علي مضيفه فالنسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /السبت/ علي ملعب الميستايا في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتعرض مدافع برشلونة جول كوندي إلى إصابة في مباراة فريقه ضد مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني حيث شعر بآلام، ليغادر الملعب في الدقيقة 73، ودخل بدلاً منه جيرارد بيكيه، في تبديل اضطراري.

وتعد هذه الإصابة هي الثانية للبارسا في المواجهة، بعد إصابة شريكه في قلب الدفاع إيريك جارسيا،