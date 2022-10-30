أظهرت بيانات رسمية أن قطاع البرمجيات بالصين سجل نموا مستقرا في إيرادات وأرباح الأعمال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأثناء الفترة بين يناير وسبتمبر، ارتفعت إيرادات الأعمال في القطاع بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 7.48 تريليون يوان (حوالي 1.04 تريليون دولار أمريكي)، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وحسب البيانات، حققت الشركات في هذا القطاع أرباحا مجمعة بقيمة 793 مليار يوان، بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت صادرات خدمات البرمجيات بالصين على زخم نموها الذي تسارع على أساس سنوي إلى 5.7 في المائة في الفترة نفسها، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في الشهور الثمانية الأولى.