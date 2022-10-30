انطلق في تونس السبت مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بدورته الثالثة والثلاثين، والذي ستعرض خلاله أفلام من دول عربية وإفريقية في قاعات السينما وكذلك داخل سجون عدة في البلاد.

وفي المجموع، يُعرض 170 فيلماً خلال الحدث الممتد حتى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، في 22 قاعة سينما في تونس العاصمة ومدن أخرى، بمعدل 60 عرضاً كل يوم في إطار المهرجان السينمائي الإفريقي الأعرق الذي انطلق عام 1966 واستحال موعداً سنوياً منذ 2014.

وتمثل الأفلام حوالى أربعين بلداً عربياً وإفريقياً، بينها السعودية، ضيفة شرف المهرجان هذا العام مع أربعة أعمال سينمائية.

ويسلط المهرجان الضوء على السينما الفلسطينية، من خلال عرض نحو عشرة أفلام أُنتجت منذ العام 1969

ويشارك 12 فيلماً طويلاً روائياً في المسابقة الرسمية، وعدد مماثل من الأفلام القصيرة.

كذلك، يضمّ المهرجان أعمالاً سينمائية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينها فيلم "Le Pantheon de la joie" للمخرج البنيني جان أودوتان، وهو عمل "موسيقي استعراضي" عن يتيم مفتون بأعمال تشييد فيلا من جانب "شقيق كبير" حقق ثروة طائلة في أوروبا.