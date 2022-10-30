اكتشف باحثون صينيون ما مجموعه ثلاثة أنواع جديدة من فصيلة البلسميات النباتية (Impatiens) ونشروا النتائج ذات الصلة في مجلة "Phytotaxa" الدولية.

وتشمل الاكتشافات الجديدة نوعين هما: Impatiens yaojiapingensis و Impatiens longyangensis، حيث تم العثور عليهما في جبال قاوليقونغ في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، وفقا لما ذكر فريق بحثي من حديقة ووهان النباتية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتم العثور على النوع الثالث الجديد وهو: Impatiens piufanensis، في جبال وولينغ في وسط الصين.

وتعد الصين واحدة من الدول التي تحتفظ بأغنى موارد من فصيلة البلسميات النباتية، حيث تم تسجيل حوالي 350 نوعا. ولا يمكن العثور على حوالي ثلاثة أرباع هذه الأنواع إلا في الصين فقط، وهي موزعة بشكل أساسي في المناطق الجبلية بجنوب غربي البلاد.

ووفقا للباحثين، فإن البلسميات لها موائل متنوعة، بما في ذلك الخنادق، وضفاف الجداول الصغيرة، وبين أشجار الطبقة السفلى بالغابات، وعلى أطراف الغابات، وفي الوديان، وعلى التلال الجيرية.