كشف استطلاع حديث عن زيادة رضا الألمان عن النظام الصحي والرعاية في بلادهم بعد تفشي وباء كورونا.

وجاء في استطلاع معهد "إيبسوس" لأبحاث السوق الذي تم إجراؤه بتكليف من اتحاد شركات التأمين الصحي في ألمانيا، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن 58% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم راضون أو راضون للغاية عن الرعاية الصحية في بلادهم حاليا.

يذكر أن 50% فقط ذكروا ذلك في عام 2019 قبل بدء تفشي وباء كورونا.

وفي المقابل ذكر 10% من المشاركين في الاستطلاع هذا العام أنهم غير راضين بعض الشيء أو غير راضين على الإطلاق عن النظام الصحي في بلادهم.

فيما كانت نسبة هؤلاء الأشخاص 15% في عام .2019

وذكر نحو ثلث المشاركين في استطلاع هذا العام وكذلك في استطلاع عام 2019 أنهم راضون نوعا عن النظام الصحي في بلادهم.

ومن جانبها قالت شتفاني شتوف-آنيس من مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين الصحي بمناسبة الاستطلاع: "النظام الصحي التضامني اجتاز اختبار التحمل".

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل ألفي و240 شخصا مؤمن عليهم قانونيا وتتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاما، وتم إجراؤه في الفترة بين 28 شباط/فبراير و11 آذار/مارس الماضيين.