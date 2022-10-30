تنطلق الاثنين أعمال منتدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "الضمانات الدولية : التفكير في الماضي وتوقع المستقبل" والتي تستمر 5 أيام في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال بيان للوكالة اليوم الأحد، إنه ستشارك في أعمال المنتدى 800 شخصية دولية من ممثلي الحكومات وقطاعات الصناعة والعلوم والبحوث والمجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، سوف يُلقى كلمة عن التحديات والفرص المتعلقة بالضمانات إضافة إلى استعراض تاريخ الطاقة والأسلحة النووية.

كما لفت إلى أن سعدية زهيدي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسة مركز المنتدى للاقتصاد الجديد والمجتمع سوف تلقي كلمة حول الاتجاهات العالمية في الطاقة النووية التي تشكل مستقبل البشرية.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبق مجموعة من الإجراءات الفنية تسمى الضمانات للتحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الاستخدامات السلمية وعلى مدى ستة عقود كانت هذه الفحوصات جزءًا أساسيًا من الجهود الدولية لردع انتشار الأسلحة النووية.