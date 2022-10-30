ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية صباح الماليزية خلال الأسابيع الـ 42 المنصرمة للعام الجاري، بمقدار ثلاثة أمثال ، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن " صفر أونتونج " وزير الشؤون الخارجية بولاية صباح قوله : إن "ولاية صباح سجلت 4812 حالة إصابة وخمس وفيات بحمي الضنك حتى الأسبوع الـ 42 من العام الجاري مقارنة بـ 1336 حالة خلال نفس الفترة من عام" 2021

وأوضح أونتونج أن حكومة الولاية، عقدت اجتماعا أول أمس الخميس الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر، نظمته لجنة المهام الخاصة لمكافحة حمى الضنك بالولاية، لمناقشة هذا الارتفاع المثير للقلق .

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن خمسة حالات وفاة مرتبطة بحمى الضنك في ولاية صباح الماليزية حنى الآن خلال العام الجاري.

يذكر أن حمى الضنك هى عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر فى المناطق المدارية وشبه المدارية من العالم عند تعرضهم للسعات البعوضة الحاملة للعدوى والتى تعرف باسم / إيديس إيجيبتى / . يمكن أن يؤدى هذا المرض للوفاة فى حالة عدم تلقى المريض على الرعاية الطبية اللازمة .