طلب الملياردير إيلون ماسك، من المهندسين في شركة تسلا - صانع السيارات الكهربائية الذي يديره - مقابلة قادة المنتجات في شركة تويتر بعد إتمامه صفقة الاستحواذ.

اقرأ المزيد: إيلون ماسك: تويتر لن يكون "مجانا" للجميع

وفي وقت سابق يوم الخميس في مقر تويتر في سان فرانسيسكو، أظهر قادة المنتجات لمهندسي تسلا كود الشركة، حتى يتمكنوا من تقييم وشرح ما تحتاجه الشركة لمالكها الجديد (إيلون ماسك)، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص، واطلعت عليه "العربية.نت".



وقالت المصادر، إن مهندسي تويتر لم يعد بإمكانهم إجراء تغييرات على الكود اعتباراً من ظهر يوم الخميس الماضي.

وأوضح مصدر لـ "بلومبرغ" من تويتر، أن هذا جزء من العمل المطلوب لضمان عدم تغيير أي شيء بشأن المنتج قبل إغلاق الصفقة، إذ قام موقع تويتر بتجميد مماثل عندما تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في أبريل.

اقرأ المزيد: بعد أن أصبح المالك الجديد للشركة.. ماسك يقيل مسؤولين كباراً في تويتر

وبعد أن أصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر يوم الخميس الماضي، أقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه يريد "هزيمة" روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة، حسب ما نقلت "رويترز".

لكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة.

وكان قد قال إنه يخطط لإلغاء وظائف بالشركة، مثيرا القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم.