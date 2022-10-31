كشفت مصادر مقربة من "تويتر"، أن إيلون ماسك يخطط للبدء في تسريح العاملين في شركة تويتر بدءًا من أمس السبت، وفقا لأربعة أشخاص على دراية بالموضوع أبلغوا "نيويورك تايمز"، وأوضحوا أنه طلب من بعض المديرين إعداد قوائم بالموظفين الذين سيتم تسريحهم.

وقال ثلاثة من الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إن ماسك الذي أتم صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر يوم الخميس أمر بالتخفيضات في جميع أنحاء الشركة، مع تقليص بعض الأقسام أكثر من غيرها لكن لم يتم تحديد حجم التسريح، حيث لدى تويتر نحو 7500 موظف.

وانتشرت تقارير تسريح الموظفين منذ أن وافق ماسك على شراء الشركة في أبريل. وأخبر الملياردير الذي يقود أيضًا شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا Tesla وشركة SpaceX المستثمرين أنه سيأخذ موقع تويتر ويقلل من قوة العاملين فيه ويراجع قواعد تعديل المحتوى، وسوف يبحث عن تدفقات جديدة للإيرادات.

وسيتم تسريح العاملين في تويتر قبل تاريخ 1 نوفمبر، حيث من المقرر أن يتلقى الموظفون منح الأسهم كجزء من تعويضاتهم. وتمثل هذه المنح عادةً جزءًا كبيرًا من رواتب الموظفين.

ومن خلال تسريح العمال قبل ذلك التاريخ، قد يتجنب ماسك دفع هذه المنح على الرغم من أنه من المفترض أن يدفع للموظفين نقدًا بدلاً من أسهمهم بموجب شروط اتفاقية الاندماج.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management، روس جيربر، إن رئيس مكتب عائلة ماسك جاريد بيرشال، أخبره أن تسريح الموظفين قادم في تويتر. وأضاف "قيل لي أن أتوقع في مكان ما أن يتم تسريح نحو 50% من الناس".

وأضاف جربر أن شركته استثمرت أقل من مليون دولار للمساعدة في تمويل استحواذ ماسك على تويتر.

وتحرك ماسك، 51 عامًا، بسرعة منذ توليه ملكية تويتر يوم الخميس. ووصل إلى مقر الشركة في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، وبدأ في مقابلة الموظفين. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أقال الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي والمديرين التنفيذيين الآخرين. كما وجه نداءً إلى المعلنين الذين يوفرون الجزء الأكبر من عائدات تويتر، لإخبارهم أن النظام الأساسي سيكون وجهة إعلانية محترمة.

لكن ماسك قد يستغرق وقتًا لتقييم أقسام أخرى من تويتر، مثل تحديد المنشورات التي يجب متابعتها وإزالتها على الموقع.

وفي حين قال في البداية إنه يريد أن يكون تويتر مكانًا خاليا من جميع أنواع التعليقات وسيعيد المستخدمين المحظورين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترمب، أوضح ماسك يوم الجمعة أن مثل هذه التغييرات لن تحدث على الفور.

وبدلاً من ذلك، أعلن أنه يخطط لتشكيل مجلس للتعامل مع أسئلة المحتوى، ولن يعيد على الفور المستخدمين الذين تم حظرهم.

ومن غير المرجح أن يدفع ماسك المبالغ الذهبية التي كان من المقرر أن يتلقاها كبار المسؤولين التنفيذيين في تويتر الذين تم فصلهم.

وبموجب اتفاقية الاندماج تم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لتلقي تعويضات تتراوح بين 20 مليون دولار إلى 60 مليون دولار إذا تم طردهم.

لكن ماسك أنهى المديرين التنفيذيين "لسبب" ، مما يعني أنه فعل ذلك مع تبرير، مما قد يبطل هذا الاتفاق حسبما قال شخصان على دراية بالأمر.

وقال أحد الأشخاص إن هؤلاء التنفيذيين، ومن بينهم أيضًا المدير المالي السابق نيد سيغال، والمستشار العام السابق شون إدجيت، والمدير التنفيذي السابق للسياسة والقانون فيجايا جادي، يدرسون خطواتهم التالية.

ويختبر ماسك أيضًا مهندسي تويتر. وقال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر إنه وفريقه كلفوا بإنجاز بعض المشاريع. وقالوا إن أحد المشاريع تضمن تغييرات في شاشة تسجيل الدخول إلى تويتر.

وأضافوا أن بعض المهندسين عملوا في وقت متأخر من ليل الجمعة لإكمال المهام.