تعد تكلفة المعيشة أحد أهم عوامل نجاحك المالي، كلما أنفقت أكثر على تكاليف معيشتك، قل ما تدخره لحالات الطوارئ أو للتقاعد.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد تكلفة المعيشة وتحديد ما إذا كانت أعلى من التكلفة المثالية، لمعرفة ذلك، ستحتاج إلى فهم ماهية تكلفة المعيشة، وعلاقتها بدخلك، وكيف يمكنك استخدام الأدوات المتاحة للإجابة عن السؤال المهم للغاية: هل تكلفة معيشتي مرتفعة للغاية؟

الدخل وتكلفة المعيشة

- كلما زادت الأموال التي تكسبها، زادت قدرتك على تحملها تكاليف المعيشة في جميع الجوانب تقريباً: مدفوعات منزل أكبر، وأقساط السيارة، وتكاليف الطعام، والمرافق، والمزيد.



- ينطبق الشيء نفسه على ذوي الدخل المنخفض، كلما قلّت الأموال التي تربحها، قل ما يمكنك إنفاقه على منزلك، ومواصلاتك، وطعامك.



- ومع ذلك، فإن المبلغ الذي يمكنك تحمله يعتمد على المكان الذي تعيش فيه بالإضافة إلى المبلغ الذي تكسبه. تساعدك معرفة حساب أجر المعيشة في منطقتك على فهم ما إذا كانت تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية.



- يشير "أجر المعيشة" إلى الأجر بالساعة الذي تحتاجه لكسب 40 ساعة عمل في الأسبوع لتلبية الحد الأدنى من مستويات المعيشة.

- لذلك إذا كنت تتساءل عما إذا كان المكان الذي تعيش فيه مكلفاً للغاية بالنسبة لك، فابحث عن أجر المعيشة لمدينتك أو بلدتك وقارنه بدخلك.



- إذا كنت تكسب أقل من أجر المعيشة لمنطقتك، فمن المحتمل أن تكون تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية.

هل ارتفاع تكلفة المعيشة يعيق مستقبلك المالي؟

- إذا كان بإمكانك الوفاء بجميع التزاماتك المالية الحالية، فقد تعتقد أن تكلفة معيشتك ليست مرتفعة للغاية.



- ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يراعي أثر تكلفة معيشتك الحالية على مستقبلك المالي، وما إذا كنت قادرًا على الادخار لصندوق الطوارئ أو للتقاعد أو للاستثمار.



- عندما تفكر في تكلفة المعيشة، تأكد من مراعاة احتياجاتك المستقبلية، إذا لم تتمكن من احتواء مدخرات الطوارئ أو مساهمات التقاعد في ميزانيتك، فقد يكون ذلك علامة على أن تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية.

ضع في اعتبارك تكلفة المعيشة قبل الانتقال

- إذا كنت تفكر في الانتقال إلى مدينة جديدة فابحث عن تكلفة المعيشة أولاً، إذا كنت تنتقل إلى وظيفة جديدة، فإن تكلفة المعيشة في مدينتك الجديدة يجب أن تكون عاملاً في قرارك بقدر راتبك الجديد المحتمل.



- بعد كل شيء، إذا كنت تكسب المزيد من المال ولكن لديك تكلفة معيشية أعلى، فقد لا تشعر بأي حال أفضل مما أنت عليه الآن.

- على سبيل المثال، يعد السكن جزءاً رئيسياً من تكلفة المعيشة بالنسبة لمعظم الناس، من القواعد الجيدة أن تنفق حوالي 30% من دخلك على تكاليف السكن.



- إذا دفعت أكثر من 50% من دخلك على تكاليف السكن، فمن المحتمل أنك تنفق الكثير على مسكنك.

كيف تخفض تكلفة المعيشة

- إذا أدركت أن تكلفة معيشتك مرتفعة للغاية، فلديك خيارات، واحدة من أكثر الطرق فاعلية لخفض تكلفة المعيشة هي الانتقال إلى مكان آخر، يتميز بتكاليف معيشية أقل.

- بالطبع، الانتقال ليس دائماً سهلًا أو في متناول الجميع. لكن هناك طرق أخرى لخفض تكلفة المعيشة.

- يعد عمل ميزانية إحدى هذه الطرق.. اكتب جميع مصادر دخلك، وكل أوجه الأنفاق لديك.



- هل لديك فرصة لسداد ديونك الرئيسية مثل قرض السيارة، لتحرير أموال إضافية؟



- ربما يمكنك تقليل الإنفاق الإضافي مثل تناول الطعام بالخارج، أو التسوق عبر الإنترنت.



- عليك أيضاً بمراجعة فواتيرك، بعض الفواتير مرنة، مثل فواتير التأمين والهاتف.



- اتصل بمزود الخدمة أو المقرض لمعرفة ما إذا كان من الممكن خفض فواتيرك، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة نسبة الخصم على سيارتك والتأمين الصحي إلى خفض قسطك.

- توقف عن اقتراض الأموال.. إذا كان لديك رصيد في بطاقتك الائتمانية كل شهر، فأنت تدفع معدلات فائدة من مكونة رقمين.

- تجنب الفائدة بسداد رصيدك بالكامل كل شهر بحلول تاريخ الاستحقاق، والتزم بحدود ميزانيتك.