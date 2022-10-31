يتطور قطاع خدمات التوصيل بسرعة لافتة، في البلدان النامية بآسيا، على سبيل المثال، تستغرق سيارات الإسعاف وقتاً أطول لتصل إلى وجهتها مقارنة بخدمات تسليم المواد الغذائية أو التجارة الإلكترونية، ويبدو أن القطاع يتكيف مع الجانب التكنولوجي سريع التغير والاختراعات الجديدة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار لخدمات التوصيل، بوتيرة أسرع من القطاعات الأخرى في عالم الأعمال.

وتقول شركة الاستشارات "ماكنزي" إن الوباء قد ضاعف حجم قطاع خدمات التوصيل بأكثر من الضعف في عام واحد فقط، مقارنة بأرقام النمو التاريخية البالغة 8% للعام السابق.

ونستعرض في هذا التقرير قائمة بأكبر 5 شركات متخصصة في خدمات التوصيل على مستوى العالم.

5- "جابان بوست هولدنجز"

- "جابان بوست هولدنجز" Japan Post Holdings هي شركة يابانية مطروحة للتداول العام ويقع مكتبها الرئيسي في حي شيودا، بمدينة طوكيو، تشمل أعمالها الأساسية تلك المتعلقة بالبريد، والخدمات اللوجستية، والنوافذ المالية والمصرفية، والتأمين على الحياة.

- وتوفر الشركة مبيعات الطوابع، والودائع، والقروض، ومنتجات التأمين، وخدمات نقل الرسائل والبضائع.

4- "إس إف إكسبرس"

- شركة "إس إف إكسبرس" "SF Express" هي شركة صينية متخصصة في الخدمات اللوجستية والتوصيل ويقع مقرها في مدينة شنجن.

- تأسست الشركة عام 1993 وشركتها الأم هي "شنجن مينجد هولدنج ديفلوبمنت" "Shenzhen Mingde Holding Development".

- حققت "إس إف إكسبرس" إيرادات قدرها 88.34 مليار يوان صيني في عام 2021.

- وتعمل الشركة بشكل طموح على توسيع قدرتها على النقل بإضافة سبع طائرات شحن في عام 2022، بعد إضافة 7 طائرات في عام 2021.

3- "دويتشه بوست"

- "دويتشه بوست" "Deutsche Post" هي مجموعة عالمية متعددة الجنسيات لخدمات البريد السريع واللوجستيات، ولديها شبكات توزيع عالمية واسعة النطاق.

- يقع مقرها الرئيسي في مدينة بون بألمانيا، وتوفر تغطية عالمية واسعة من خلال شبكة ضخمة من المستودعات ومرافق التخزين.

- وتدير "دويتشه بوست" أيضاً شبكة واسعة من مكاتب البريد في جميع أنحاء ألمانيا لتسليم الطرود والبريد.

تلتزم شركتها الفرعية "دي إتش إل" "DHL" بتحسين تجربة المتسوقين عبر الإنترنت وبائعي التجزئة في مجال الشحن عبر الإنترنت.

2- "فيديكس كورب"

- "فيديكس كورب" Fedex Corp هي شركة أمريكية مقرها في مدينة ممفيس، وتقدم خدمات النقل والأعمال والتجارة الإلكترونية لعملائها.

- عبر مكاتبها في جميع أنحاء العالم، توفر الشركة خدمات الشحن الجوي والتوصيل لأكثر من 220 دولة.

- في نهاية الربع الثاني من عام 2022، امتلك 63 صندوق تحوط حصصاً بقيمة 1.75 مليار دولار في شركة"فيدكس كورب"، مقارنة بـ 52 صندوق تحوط في الربع السابق بقيمة 1.78 مليار دولار.

1- "يونايتد بارسل سيرفس"

- "يونايتد بارسل سيرفس" "United Parcel Service" هي شركة أمريكية يتركز نشاطها في توصيل الطرود والخدمات اللوجستية والخدمات ذات الصلة.

- ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أتلانتا، وتوظف أكثر من 400 ألف و945 شخصاً.

- حققت الشركة إيرادات بلغت 97.29 مليار دولار في عام 2021.

- في نهاية الربع الثاني من عام 2022، امتلك 38 صندوق تحوط حصصاً سوقية في شركة "يونايتد بارسل سيرفس" بقيمة 613 مليون دولار مقارنة بـ 50 صندوق تحوط في الربع السابق بحصص سوقية قيمتها 159.5 مليون دولار.