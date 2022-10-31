حازت شركة الكويت للتأمين جائزة «أفضل شركة تأمين ماليا»، من مجلة «International Business» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال في احتفالية ضخمة أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة- دبي، وجاء ذلك تقديرا لأداء الشركة ودورها في سوق التأمين المحلي من خلال مؤشرات مالية قوية، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والعملاء، بالإضافة إلى تميز حلولها التأمينية المبتكرة التي تتناسب مع كل الاحتياجات وتنوع خدماتها ومنتجاتها.

وبهذه المناسبة، قال سامي شريف الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين: نعمل بجد للحفاظ على مكانتنا كشركة تأمين رائدة في الكويت لأكثر من 60 عاما، وعلى التطوير المستمر لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وتأمينهم ضد المخاطر، كما أننا ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التأمينية لجميع عملائنا.



وأضاف: إن لدى الشركة خطة واضحة تعمل على تنفيذها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلكترونيا، وذلك تماشيا مع ثورة التحول التكنولوجي والرقمي في العالم التي تمكن الشركة وعملائها من الاستثمار والادخار والتأمين بطرق أكثر استدامة.

وأضاف: إلى جانب الأرباح والمبيعات التي حققتها الشركة خلال العام الفائت والجاري، فقد تم تثبيت التصيف الائتماني لشركتنا من وكالة AM Best عند A - مع نظرة مستقبلية مستقرة وA3 من وكالة Moody’s.



ولفت شريف أن تصميم الجوائز تم بشفافية لتكريم الشركات الأفضل والأكثر ابتكارا، وأن شركة الكويت للتأمين قد استوفت جميع المعايير التي وضعت من قبل لجنة تحكيم مجلة «International Business» لاختيار الفائزين، والتي تضمنت إدارة الأصول، والاستثمار المتنوع، والوضع القوي للشركة في سوق التأمين المحلي، وإدارة المخاطر والأزمات، وتطوير الأفراد، وتطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع متطلبات العملاء.