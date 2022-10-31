أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق التطبيق المحدث لنظام المتحد B2B لإدارة النقد للشركات عبر الهواتف الذكية، حيث يمكن تحميله الآن من App store وGoogle Play Store مما يضيف أبعادا مصرفية جديدة، ويحقق المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو المتسارع لقطاع الشركات، وذلك بما يتناسب مع مكانة البنك الرائدة في تطبيق أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة لعملائه.

ويتميز تطبيق المتحد B2B للشركات عبر الهواتف الذكية بسهولة إدارة المعاملات المالية.

وهو مصمم ليناسب الأنظمة المحاسبية المختلفة للشركات، كما يوفر مرونة عالية وغير مسبوقة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا.

وتتضمن بعض مميزات نظام المتحد B2B طريقة عرض وبحث المتقدمة للعمليات وإشعارات للدفع ورسائل SWIFT بالإضافة إلى التقارير المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال نائب أول الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال لمصرفية في البنك الأهلي المتحد هشام زغلول: يعكس نظام المتحد B2B استراتيجية البنك ونهجه المستمر في تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائنا.

وأوضح مساعد مدير عام إدارة التعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي أن البنك يسعى دائما إلى تطوير وتفعيل أحدث الحلول التكنولوجية لعملائه من الشركات.