نعت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي أحمد الجارالله الحسن الجارالله، والد وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، عن عمر 103 أعوام، والذي يعد الراحل من مؤسسي جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت عام 1963.



وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد مرزوق العتيبي إن ساحة العمل الخيري فقدت برحيل هذه القامة الكبيرة أحد أصحاب الأيادي البيضاء الداعمين لمشاريع خدمة الفقراء وعلاج المرضى وكفالة الأيتام ورعاية طلبة العلم وإغاثة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم، مبينا أن الراحل كان قيمة كبيرة، خلف وراءه إرثا خيريا ووطنيا رائدا جديرا بالتقدير والاحتذاء.