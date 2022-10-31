في إطار سياستها الرامية لدعم البرامج الخيرية والمجتمعية، رعت صيدلية رويال، ماراثون الجري الذي نظمته مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي في «المارينا كريسنت»، والذي شارك فيه نحو 1500 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار.



وفي هذا الخصوص، أكد المنسق العام لمبادرة رويال، د.طلال محمد ملحم، أن رعاية صيدلية رويال لهذا الحدث الرياضي والصحي الكبير، إنما يتماشى مع توجهاتها لدعم الأعمال الخيرية والمجتمعية من ناحية، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأنشطة الرياضية على الصحة المجتمعية من الناحية الأخرى.



وأضاف أن «صيدلية رويال» قدمت خلال مشاركتها في الماراثون مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية من أجل حياة صحية، إلى جانب مجموعة من الهدايا العينية للحضور الذين زاروا جناحها الذي أقيم في مقر الماراثون، وذلك تشجيعا منها على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على اللياقة والصحة البدنية من خلال الرياضة والأكل الصحي.



ولفت إلى أن مشاركة «صيدلية رويال» في مثل هذه المبادرات الخيرية لا تعتبر الأولى من نوعها، ذلك أن «صيدلية رويال» سبق وأن طرحت مبادرة إنسانية بعنوان «مبادرة رويال.. لحياة أفضل»، وهي الحملة التي حظيت بزخم إعلاني وإعلامي كبير، خاصة بعد أن شارك فيها الفنان الكبير داود حسين الذي اختير آنذاك كوجه إعلامي للمبادرة لما يتمتع به من شعبية واسعة من جميع فئات المجتمع.



وأضاف أن المبادرة كانت تستهدف المساندة الحقيقة والمستدامة لكل الفئات التي تحتاج لدعم (علاجي وتأهيلي وتوظيفي) من خلال خطط وبرامج تدريب تؤهل الفرد مهنيا ونفسيا بحيث يسهل إعادة دمجه مجتمعيا من خلال أداء دور وظيفي داخل مؤسسة تتيح له فرصة كاملة لتحقيق ذاته وأحلامه الاجتماعية والمهنية والمادية، حيث قدمت من خلال هذه المبادرة علاجات مجانية لأكثر من 100 حالة من مرضى (السمنة - ضعف السمع - ضعف البصر)، مبينا في الوقت ذاته أن المبادرة ما زالت مستمرة في استقبال وتسجيل الطلبات لكل من يعاني من حالات السمنة المفرطة أو ضعف السمع أو ضعف البصر، ناهيك عن إضافة قسم جديد يتعلق بعلاج بعض أمراض الإنجاب عن طريق (أطفال الأنابيب).