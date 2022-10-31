آلاء خليفة



طالب نائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.مشاري الحربي الحكومة بتعديل أوضاع أصحاب الشهادات العليا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة، ومساواتهم.



وقال الحربي في تصريح صحافي: إنه آن الأوان ومع العهد الجديد والسياسية الجديدة التي ينتهجها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بتصحيح جميع الأخطاء والسلبيات التي تعرقل خطة التنمية والنهوض بمؤسسات الدولة، فإنه أصبح من الضروري مساواة أصحاب الشهادات العليا بأقرانهم في جميع مؤسسات الدولة.



وأوضح أن أصحاب الشهادات العليا لا يحصلون على العلاوات والبدلات العادلة، مشيرا إلى تفاوت العلاوات والبدلات بين حملة الماجستير والدكتوراه بمختلف وهيئات ووزارات الدولة، حيث يحصل حملة الدكتوراه على 400 دينار في بعض الجهات وفي جهات أخرى أقل، ويحصل حملة الماجستير على 200 دينار، وجهات أخرى أقل من ذلك، وهذا التفريق نرفضه جملة وتفصيلا، ويرفضه أصحاب الشهادات العليا جميعا، ونطالب بمساواة الجميع بالمكافأة الحاصل عليها من جميع أصحاب الشهادات العليا.



وشدد الحربي على أن مطالب الجمعية متكررة بهذا الخصوص، ولن تتغاضى عن تلك المطالبات المستحقة، والتي ستسهم في تحقيق العدالة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى انها ستكون دافعا قويا لتحقيق الإنجاز المنشود في المشاريع الكبرى، وعمليات التطوير التي تتبناها الدولة في مختلف قطاعاتها، للوصول إلى الكويت الجديدة 2035.



وأكد الحربي أن الجمعية لديها العديد من الخطط والدراسات التي تعمل عليها من أجل المساهمة في وضع الحلول للمشكلات التي تواجه البلد في عدد من الملفات ومنها التحول الرقمي، والنهوض بالتعليم والاعتماد الأكاديمي، وأزمة الازدحام المروري ووصول الطلبة والأساتذة إلى مدارسهم وجامعاتهم، والتي يعمل عليها منتسبو الجمعية من أساتذة جامعيين ومتخصصين في جميع المجالات.