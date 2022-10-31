بحضور القائم بأعمال عميد كلية الآداب أ.د.عبدالله الهاجري نظم قسم التاريخ والآثار تدريبات الحفائر الآثارية لطلاب وطالبات مساند الآثار بإشراف أ.د.أحمد سعيد، وذلك في إطار موسم تدريبات عملية التنقيب في منطقة شرق، وشهدت التدريبات مشاركة من قطاع المتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



جدير بالذكر أن التدريبات استؤنفت هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا، حيث بدأت منذ 2015 ويعد هذا الموسم الثامن لها، وأثمرت هذه الرحلة عن العديد من الاستكشافات الأثرية التي حصل عليها الطلبة، ويرجع أقدمها إلى أكثر من 80 عاما ضمن أساسات المنازل المكتشفة.



وفي الختام، تقدم كل من أ.د.عبدالله الهاجري وأ.د.أحمد سعيد بالشكر الجزيل للطلاب والطالبات على جهودهم وشغفهم، وكذلك لإدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.