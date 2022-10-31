عبدالعزيز الفضلي



نظمت مدرسة غرناطة المتوسطة بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية محاضرة عن الجرائم الإلكترونية تحت عنوان «كلنا ضد الجرائم الإلكترونية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام الأمني، حاضرت فيها النقيب سارة فريدون والملازم أول مريم الغريب.



وتناولت المحاضرة تعريف الجريمة، وما إذا كان القانون يعاقب الشخص الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة، في حال ارتكابه جريمة إلكترونية.



وتضمنت المحاضرة عددا من النقاط والموضوعات المهمة، التي تم تسليط الضوء عليها بهدف اطلاع المتعلمات على الأساليب والطرق المختلفة التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، بغرض استغلال ضحاياهم ماديا واجتماعيا، وتعريفهن بأنواع الجرائم، ومنها التشهير وانتحال الشخصية والتعدي على خصوصيات الغير وإساءة السمعة وسرقة الأموال، والقرصنة والسب والقذف ونشر الشائعات.



وركزت النقيب سارة فريدون على التنمر الإلكتروني، مؤكدة أهمية موضوع الوقاية واتخاذ كل الاحتياطات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في المراسلات الإلكترونية، وكيفية استخدام التواصل الاجتماعي بالصورة الأمثل.



وحثت فريدون على عدم تعريف سرية البيانات والمعلومات الشخصية، تلافيا لوقوع أي حالات قد تكون لها عواقب وخيمة على خصوصية بياناتهم الشخصية.



وتهدف هذه المحاضرة إلى التركيز على النشء تمهيدا لإعداد أجيال مثقفة وواعية، تساهم في رفعة ونهضة بلدنا الحبيب، بالإضافة إلى تعزيز قيمة التسامح ونشر السلام وثقافة تقبل الآخرين.