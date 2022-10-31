الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على مشاركة العنابي في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو في العام المقبل، وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي بعد أن شارك للمرة الأولى في البطولة التي أقيمت عام 2021. وظهر العنابي خلال منافسات تلك البطولة، بشكل جيد حيث تصدر ترتيب مجموعته في دور المجموعات بعد فوزه على منتخبي غرينادا وهندوراس، وتعادل مع بنما، وفي الدور ربع النهائي حقق الفوز على السلفادور، وفي الدور نصف النهائي خسر أمام أميركا 0-1.



وتعتبر الكأس الذهبية هي أهم بطولة كرة قدم قارية تقام في المجال الجغرافي لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.



هذا، وقد استقر المنتخب القطري على خوض مباراة ودية أمام منتخب ألبانيا للمحليين في 9 نوفمبر المقبل، على هامش معسكره الإعدادي الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث يتبقى للعنابي مباراة ودية أخرى أمام منتخب بنما التي ستقام في 5 نوفمبر المقبل.



وقد حقق العنابي فوزا على منتخب هندوراس وديا بهدف نظيف أحرزه المعز علي في الدقيقة 60.