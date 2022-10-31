أسفرت نتائج منافسات السكيت للسيدات ضمن منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية عن فوز الرامية أفراح عادل بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإيمان الشماع بالمركز الثاني والميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فذهبت الى شيخة الرشيدي.



وفي مسابقة التراب، فازت سارة الحوال بالذهبية وفاطمة فوزي بالميدالية الفضية وشهد الحوال بالبرونزية بعد منافسة شديدة.



من جانبه، قال أمين السر المساعد بنادي الرماية محمد الغربة إن البطولة تسير حسب ما هو مخطط لها وأن الرماة يتنافسون على الفوز بكأس البطولة بروح رياضية عالية، رغبة منهم لإثبات قدراتهم وإبداء مواهبهم كي يشرفوا على تمثيل الكويت ضمن المنتجات الدولية التي تشارك في البطولات الإقليمية والعالمية.



بدوره، ذكر رئيس حكام أسلحة الخرطوش حمد الرويسان أن البطولة تعتبر نقطة انطلاق نحو استحقاقات قادمة مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أن هناك بطولات قادمة للتأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024.