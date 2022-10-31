احتل المنتخب الوطني للكيوكوشن المركز الثالث في بطولة أورواسيا التي أقيمت في مدينة بتروبافلوفسك في كازاخستان.



وقال رئيس الوفد حسن الكندري إن المنتخب حل ثالثا في البطولة التي تصدرتها المستضيفة كازاخستان وخلف منتخب روسيا الذي احتل المرتبة الثانية.



وأشار الى أن المنتخب حصد ميداليتين ذهبيتين إلى جانب فضيتين وأربع ميداليات برونزية.



وذكر الكندري إن اللاعبين الكويتيين شاركوا عمليا في جميع المباريات في مختلف الفئات العمرية، موضحا أن اللاعب زيد السليطين من فئة 10 سنوات فاز في خمس مباريات ما أهله للحصول على المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية. كما توج سالم الرجعان من فئة 17 عاما بالمركز الثالث بعد فوزه في مباراة واحدة، فيما توج تركي الشمري من فئة 11 عاما كذلك بالمركز الثالث بعد فوزه في أربع مباريات بالضربة القاضية.



وتابع أن اللاعب ناصر الناصر البالغ من العمر 7 سنوات فاز بميدالية فضية بعد فوزه في 4 مباريات، فيما احتل عبدالله العجمي المركز الثالث بعد فوزه بالضربة القاضية على منافسيه. وفاز أحمد العنزي بالمركز الثالث بعد فوزه بمباراتين بالضربة القاضية.



وأضاف الكندري أن اللاعب ضاري العنزي حقق الفوز في 4 منازلات في فئة الوزن المفتوح ليحصل على الميدالية الذهبية وتم ترشيحه للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام باليابان في ابريل المقبل. كما احتل سليمان الزيدان المركز الثاني بعد أن حقق الفوز في مباراتين بالضربة القاضية، وحقق خالد الزايد من فئة فوق 43 عاما المركز الثاني بعد فوزه بالضربة القاضية في مباراة واحدة.



يذكر أن المنتخب الوطني ضم 26 لاعبا فيما بلغ مجموع اللاعبين المشاركين في البطولة 1532 لاعبا من روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وسورية.