حدد نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي، مبلغا ضخما يبلغ 85 مليون جنيه إسترليني مقابل الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط الفريق والبالغ من العمر 20 عاما، والذي تم ربطه بتشلسي ونيوكاسل يونايتد.



وأوضحت صحيفة «صنداي» ميرور الإنجليزية أن مان يونايتد وليفربول سينافسان نيوكاسل يونايتد وتشلسي على كايسيدو، ولهذا يستعد برايتون للاستفادة من هذا السباق.



وفي حديثه عن مستقبله في سبتمبر الماضي، قال كايسيدو: «أنا سعيد جدا هنا في برايتون، لا أفكر في أي ناد آخر غير برايتون، وسأبذل كل شيء لهذا النادي وللحفاظ على أداء جيد هنا».



كما أكد مويسيس كايسيدو، أن الإكوادور مرشحة للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وستعتبر مسيرتها ناجحة إذا وصلت إلى الدور قبل النهائي.



وتأهلت الإكوادور لكأس العالم للمرة الرابعة عقب فشلها في بلوغ النهائيات في روسيا قبل 4 سنوات، ولعب كايسيدو لاعب وسط برايتون أند هوف ألبيون دورا محوريا في تصفيات أميركا الجنوبية بالتسجيل أمام أوروغواي وتشيلي.



وكان نادي برايتون أند هوف ألبيون، قد أعلن في يناير 2021 التعاقد رسميا مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو لمدة 4 مواسم ونصف، حتى يونيو من عام 2025.