القاهرة - هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية خاصة غياب طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم اليوم الدراسي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.



وذكرت الوزارة في بيان لها امس، أن ذلك جاء في الكتاب الدوري الذي أصدره د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي لتحقيق عام دراسي منضبط. كما أكد الكتاب الدوري على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.



كما تضمن الكتاب الدوري التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 التي تنص على أنه «لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول بدخول الامتحان كطالب منتظم» لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.