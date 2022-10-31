الأقصر ـ ناهد إمام



طالب اتحاد المستثمرات العرب بضرورة العمل على إنشاء شراكات بين مجتمع الأعمال العربي والأفريقي والدولي لتحقيق مثلث النجاح من خبرات تكنولوجية ورؤوس أموال ومزايا استثمارية جاذبة، ووضع خطة لتحقيق رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق طفرة في الصادرات المصرية تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ووضع خطة طموحة لتنشيط السياحة البينية بين الدول العربية والأفريقية وآلية لجذب السياحة لمصر والعمل على التعاون مع المحافظات السياحية للوصول إلى 30 مليار دولار الخطة المستهدفة للدولة.



وطالب ايضا بتوصياته ـ التي أصدرها في ختام المؤتمر الذي عقده في محافظة الأقصر بحضور افريقي ودولي مكثف والتي من المقرر أن يقوم برفعها الي رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي ورئيس جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ـ بضرورة عم وحدة خدمات المستثمرين باتحاد المستثمرات العرب لاستعراض الفرص المتاحة في المشروعات المشتركة في جميع المجالات والخدمات الفنية واللوجستية اللازمة لها، وفي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية واتحاد المستثمرات العرب البدء الفوري في تنفيذ خطة دعم مطار العائلة المقدسة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية دعما للسياحة قاطرة التنمية.



واكد الاتحاد انه يجب دعم التعاون بينه ومكاتب وخدمات التمثيل التجاري المنتشرة في كل الدول في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول وتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجهاز التمثيل التجاري المصري، ودراسة الاستثمار في قطاع التعليم والصحة والعمل على تحفيز مجتمع الأعمال لوضع المواطن ذوى الإعاقة على أجندة خططهم في التدريب والتوظيف للاستثمار في الطاقات غير المستغلة لديهم والاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومناهضة الصغر والاستمرار في تفعيل مذكرة التفاهم بين الاتحاد والجهاز الموقعة بين الطرفين، والعمل على مواكبة متطلبات العصر من التحول الرقمي ودخول الثورة الصناعية الرابعة وزيادة الدورات التدريبية والتوعوية بآلياته من خلال مكاتب الاتحاد التنسيقية في دولة المقر جمهورية مصر العربية.



واضاف انه يجب تأصيل الثقافة والانتماء الوطني في المدارس من خلال تطبيق مبادرة اتحاد المستثمرات العرب «المدارس المعززة للتكوين الصحي»، وضمان تقديم الخدمات الصحية للاطفال الأيتام بالتعاون مع اتحاد جمعيات رعاية الايتام، وتدريب الشباب على الخدمات الصحية المساعدة ورعاية المسنين من خلال مبادرة تنمية الاسرة المصرية والتنمية المستدامة 2030 وبالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية.



وتضمنت التوصيات ايضا أنه في إطار التوجه نحو إقامة المشروعات الخضراء ومواجهة تحديات تغير المناخ يجب إعداد خطة توعوية لحث الأفراد على زراعة أسطح المنازل.