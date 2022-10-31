لقي ما لا يقل عن 150 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرين في تدافع بحي وسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بـ «عيد هالوين»، وفق ما أعلنت السلطات.



وأوضح المسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي تشوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث أن العديد من الضحايا لقوا مصرعهم دهسا.



وأضاف تشوي «العدد الكبير من الضحايا هو نتيجة تعرض كثيرين للدهس خلال احتفالية هالوين»، لافتا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.



ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن شاهد لم تحدد هويته قوله «تكوم الناس بعضهم فوق بعض. كان البعض يفقد وعيه تدريجيا بينما بدا البعض ميتا في تلك المرحلة».



واحتفالات «هالوين» هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19.



ووقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة، ويعتقد أن عددا كبيرا من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق، وفق وكالة «يونهاب».



في غضون ذلك، قرر رئيس بلدية سيول أوه سي هون قطع زيارته إلى أوروبا والعودة إلى البلاد، حسب ما ذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين في البلدية.