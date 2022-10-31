أطلقت شركة (بلاتينوم ريكوردز) للإنتاج الفني أغنية جديدة بعنوان (مش متلك) للفنان اللبناني فادي فتّال الذي شارك في برنامج (بوليفارد المواهب) لعام ٢٠٢٢ في السعودية.

(مش متلك) من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، وقد تم تصويرها في لبنان مع المخرج إيلي فهد الذي خدم أجواء الأغنية وطابعها الدرامي في إطار أنيق.

وهذا التعاون هو الثاني بين (بلاتينوم ريكوردز) وفادي فتّال بعدما قدّما معاً أغنية لبنانية حملت عنوان (إذا قلت بحبك) حققت عند طرحها أرقام مشاهدات عالية وتمّ تصويرها في المملكة.

نذكر أنّ فادي عشق الغناء منذ صغره وهو اليوم يغني على أكبر مسارح الوطن العربي بعدما نال شهرته الواسعة من خلال برنامج (بوليفارد المواهب).