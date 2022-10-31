أطلق المطرب العراقي علي ليو، الفائز بالموسم الأول من برنامج (عراق أيدول)، اليوم وبالتعاون مع شركة (بلاتينوم ريكوردز) للإنتاج الفني وللمرة الثالثة أغنية بعنوان "لازم" تم تصويرها في العراق مع المخرج اليعروب.

(لازم) أغنية حزينة لكن بلحن إيقاعيّ سريع من كلمات محمد الجبوري، ألحان باقر ناجح تتناسب مع لونه الغنائي الرومانسي الذي أعجب جمهوره الذي أطلق عليه لقب ملك الرومانسية.

وكان علي ليو قدّم أغنية (انت غير) التي دقق باختيارها كونها كانت أغنيته الأولى بعد فوزه بلقب نجم (عراق أيدول) وأول تعاون مع شركة بلاتينوم ريكوردز لتأتي بعدها أغنية (أكبر هدية) هدية لجمهوره في كل أنحاء الوطن العربي.



مبروك لمحبوب العراق علي ليو أغنيته الجديدة (لازم) التي يجب أن تحقق نجاحاً كبيراً كسابقاتها لأن عناصر النجاح كلها متوافرة في هذا العمل.