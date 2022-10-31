وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، قال في مقدمته: إنه بعد أن قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع وتخصيص شقق حكومية في منطقة شمال غرب صليبخات ومدينة جابر الأحمد، وبعد أن تسلمها المواطنون، وكانت حاجة اتحاد الملاك لموقع يخصص لإدارة اتحاد الملاك لشئون أعمالهم .

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

[1]- هل تم تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق المذكورين أعلاه؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك. وإن كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا بما يلي:

(أ) ما سبب عدم تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق؟

(ب) ما سبب التأخر بتخصيص موقع لاتحاد الملاك؟

(ج) ما هي العوائق التي تحول دون تخصيص موقع لاتحاد الملاك؟