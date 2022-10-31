طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي، من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومجلس الامة بإقرار مشروع بيع الاجازات واعتماده في ميزانية الدولة بعد اعتمادها في لجنة الميزانيات دون تحديد سقف اعلى، داعيا الى سرعة اقراره لما له من نفع على الموظفين.

ودعا العازمي الى اقرار جميع البدلات لجميع موظفي القطاع الحكومي ، والتي لازالت حبيسة الادراج، متمنيا من الحكومة الجديدة أن تُخرِج هذه البدلات من الادراج وتمنحها لموظفي الدولة لما يقدمونه من جهد واخلاص في العمل.

ووجه العازمي ايضا مطالبته لديوان الخدمة المدنية لاعتماد "البصمة المرنة" لتخفيف الازدحام وتسهيل دخول وخروج الموظفين بدون اي عوائق .

وأعرب العازمي عن تفاؤله بالحكومة الجديدة ومجلس الامة لإقرار كل ما من شأنه أن يأتي في صالح المواطن والمواطنين.