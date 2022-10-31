في أجواء احتفالية مميزة وبرعاية نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، كرمت جمعية الرحمة العالمية رئيسها الفخري ومؤسس الوقفيات لديها الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين.

الحفل الذي نظمته الرحمة العالمية يأتي في إطار تكريم رمز من رموز الخير والفكر والدعوة في كويت العطاء، طالما ساهم بجهد وافر في تأسيس اللجان الدعوية والوقفيات الخيرية، وتطوير العمل المؤسسي.

وقال رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي في كلمة له بالحفل إن بصمات الياسين على مسيرة العمل الخيري، يراها أصحاب البصر والبصيرة، ابتداءً من مأسسةُ العمل الخيري ونقله من إطار الفردية والعائلية والرمزية الشخصية للعمل المؤسسي المنظم، وانتهاءً ببصماته الواضحة على الأنظمة الإدارية والرقابة المالية التي أضفت على العمل الخيري صبغة الأمانة والمسؤولية وألبسته رداء الشفافية والموثوقية، متوجهاً بشكره العميق لراعي الحفل النائب محمد براك المطير نائب رئيس مجلس الأمة الموقر على حضوره ورعايته.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير إنه عرف الياسين معلماً ومربياً في ميادين الفكر والدعوة، وقامة شامخة من قامات العمل الخيري الكويتي، مشيداً بدور جمعية الرحمة العالمية في دعم وتعزيز صورة العطاء الإنساني لوطننا الحبيب الكويت.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي الشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور، كلمة وفاء وحب، نيابة عن رفقاء درب الياسين في الفكر والعلم الدعوة، أشاد فيها بهمة الشيخ العالية في المناشط الدعوية والخيرية، وحرصه الدائم على فعل الخير ونشره والدفاع عنه.

بدوره أشاد الياسين في كلمته بمسيرة الأخوة الإسلامية التي بدأها مع رفقاء دربه في الدعوة إلى الله تعالى، موضحاً أن تبنيه لفكرة الوقف الخيري جاءت نتاج عمل طويل وحرص متواصل على الإكثار من مصادر الخير، والابتكار في تحديث وسائله وآلياته، متوجهاً بالشكر لجمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس مجلس إدارتها الشيخ خالد المذكور على دور الجمعية في بناء منظومة الخير والدعوة الإسلامية في كويتنا الحبيبة، متضرعاً إلى الله تعالى أن يوفق القائمين على العمل من بعده إلى كل خير وأن يكلل مسيرتهم بالنجاح والتوفيق



هذا وقد شهد الحفل عروضاً لأفلام تسجيلية عن سيرة الياسين في ميادين الدعوة والعمل الخيري والإنساني. وكذلك مسيرة الوقف في جمعية الرحمة العالمية بتاريخها الممتد في خدمة المحتاجين. انتهاءً بتكريم الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين على مسيرته الخيرية والدعوية الرائدة.