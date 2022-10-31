تتعرض الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لعدة شائعات في الفترة الأخيرة حول حالتها الصحية والنفسية، رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه من النجوم والجمهور في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل محاميها وأسرتها يخرجون عن صمتهم ويحسمون الجدل حولها.

وأصدر محامي شيرين عبدالوهاب بيان جديد للرد على معظم الشائعات المتكررة حولها في الفترة الأخيرة، والتي شملت شائعات مقلقة حول حالتها الصحية والنفسية، وتسببت في تصدر إسمها مجدداً مواقع التواصل بسبب قلق الجمهور عليها، ونفى محامي شيرين عبدالوهاب جميع الشائعات ومنها شائعة سفرها للعلاج في الخارج، وذكر في البيان: "أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنان شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها، يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار".

وكشف محامي شيرين عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في قلق الجمهور عليها، وطلب مراعاة الحياة الخاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب، وعدم إطلاق التكهنات حولها بدون مستندات أو دلائل.

وكانت أسرة شيرين عبدالوهاب قد أطلقت بيان أيضاً كشفت من خلاله عن توقف الأسرة عن نشر تطورات حالة شيرين وطلبوا من الجمهور عدم التطرق لحياتها الخاصة في الفترة الحالية لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية حول حالتها وأزمتها الأخيرة، وقال محاميها أيضاً مؤخراً إن شيرين الآن محاطة بعدد من المخلصين لها وبعدد من الشخصيات المقربة إليها، وأنها قررت عدم الحديث مرة أخرى عن حياتها الشخصية، وتأمل أن يعاونها الناس على تنفيذ هذا القرار.

وكان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، قد كشف عن آخر تطورات حالة شيرين عبدالوهاب خلال تصريحات له مع برنامج "الحكاية"، وقال إنها تعيش مرحلة استشفاء في هذه الفترة، وأن مدير أعمالها تواصل معه من أجل إبلاغه برسالة من شيرين عبدالوهاب التي قامت بإرسال باقة من الورد لتهنئة الفنان مصطفى كامل بعد توليه منصب النقيب، وطمأن الجمهور على حالتها الصحية، ولمح إلى اقتراب عودتها للجمهور قريباً.