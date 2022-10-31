وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً مشتركا لجميع الوزراء عن الاحكام القضائية بشأن التعويضات او الحقوق المالية الصادرة ضد او لصالح الجهات الحكومية والديون المستحقة لهذه الجهات لدى الغير وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

-كم عدد الأحكام القضائية الصادرة بشأن تعويضات او حقوق مالية، والتي صدرت لصالح او ضد الوزارات والجهات الحكومية التابعة لكم، منذ يناير 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ، مع تزويدي بتفاصيل هذه الاحكام و مجموع المبالغ المتحصلة من الأحكام الصادرة لصالح كل وزارة جهة على حده ومجموع المبالغ المطالب فيها بناء على دعاوى قضائية خلال هذه الفترة.

-كم قيمة الديون المستحقة للوزارات والجهات التابعة لكم لدى الغير سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية؟ وما أسباب عدم تحصيل تلك الديون حتى الآن، وما اجراءاتكم لتحصيلها؟.