استقبل فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثمان بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة موروني رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء اطلاع فخامته على استراتيجية وخطط المنظمة التي تسعى لتنفيذها بجمهورية القمر بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة القمرية والتي تحظى بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية، كما أطلعه على التنسيق الجاري مع عدد من المنظمات العربية التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بدعم التنمية والتطوير بجمهورية القمر في عدة مجالات.

وأوضح آل فهيد حرص المنظمة على المساهمة في تنمية وتطوير جمهورية القمر المتحدة خاصة في المجال السياحي، مؤكدا خلال اللقاء أن جميع منظمات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية حريصة أيضا على التعاون المشترك للتنمية والتطوير كل حسب اختصاصه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) حيث تم تكليف المنظمة العربية للسياحة من قبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط باتخاذ كافة اجراءات التنسيق مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل والاستثمار، الذي يولي اهتماما خاصا لجمهورية القمر المتحدة لدعمها وتنميتها وتطويرها.

وتابع آل فهيد أنه يجري التنسيق مع كافة المنظمات الاقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتطوير جمهورية القمر في شتى المجالات، مؤكدا حرص المنظمة على جذب الاستثمارات المرتبطة بصناعة السياحة بشكل مباشر وغير مباشر وسيتم تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات من خلال الحكومة القمرية.

وفي نهاية اللقاء، أشاد فخامة الرئيس بجهود المنظمة المتميزة التي تبذلها لخدمة السياحة العربية بصفة عامة وجمهورية القمر بصفة خاصة حيث كان لها دور كبير منذ العام 2008م لمساهمتها الفاعلة من خلال الترويج الإعلامي لجمهورية القمر، بالإضافة الى جذب الاستثمارات اليها والتدريب والتأهيل أو من خلال تمكين المنظمة لجمهورية القمر من المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والاقليمية وإبراز مقوماتها السياحية اعلاميا.

وتتكون جمهورية القمر المتحدة من اتحاد ثلاث جزر مستقلة: موهيلي، أنجوان، موروني وتبلغ مساحتها الكلية 1.862 كيلومتر مربع (أي 863 ميلا مربعا) ويقدر عدد سكانها بـ 876.935 نسمة وتتميز جزر القمر بالطبيعة والجو الاستوائي على مدار العام وغناها بالمنتجات الزراعية وتعتبر موروني العاصمة واحدة من أجمل وأكبر المدن في البلاد، وتقع جمهورية القمر في المحيط الهندي، والتي تحيط بها الجبال المكسوة بالخضرة والشواطئ المنتشر بها أشجار النخيل الاستوائية، وتعد جزر القمر من افضل الدول المنتجة لجوز الهند والأناناس والفانيليا والقرنفل والزيوت العطرية وغيرها من المنتجات الزراعية.