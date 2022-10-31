المصادر لم تؤكد ولم تنف الموافقة على شمول القطاع النفطي ب" الأمامية" واكتفت بالقول إنهم حصلوا على الأجر الإضافي مقابل دوامهم في فترة الحجر الجزئي والكلي إلى جانب مكافأة المشاركة

تخفيف العديد من الضوابط التي وضعها المجلس السابق تأكيداً على الرغبة في التعاون



مريم بندق

ألمحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" فيما يشبه التحفظ ، إلى أن بيان مجلس الخدمة المدنية، الذي عقد اجتماعه صباح أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لم يتضمن نصا على السقف المفتوح لبيع الإجازات .

وجددت المصادر التأكيد على أن بيان المجلس تضمن تخفيف ضوابط بيع الإجازات التي وضعها المجلس السابق تأكيداً على الرغبة في التعاون، بحيث تتم بشكل سنوي وألغى اشتراط مرور سنة على قرار الصرف الأول، وأجاز الحصول عليها بعد مضي سنتين فقط من العمل، بدلا من 5 سنوات، وتم إلغاء شرط الحصول على امتياز لسنتين متتاليتين، واكتفى بعدم وجود عقوبات.

وردا علي سؤال حول شمول القطاع النفطي بمكافأة الصفوف الأمامية، اكتفت بالقول : إن الموظفين في القطاع النفطي حصلوا على الأجر الاضافي مقابل دوامهم في فترة الحجر الجزئي والكلي إلى جانب مكافأة المشاركة، ولم تؤكد أو تنف شمولهم بالمكافأة.