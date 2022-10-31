طور بعض الباحثين في الصين مؤخرا أساليب اختبار سريعة لفيروس جدري القردة (أم بي إكس في) تستطيع أن تقدم النتيجة في غضون 20 إلى 30 دقيقة، وتعد أسرع بشكل ملحوظ قياسا إلى الأسلوب التقليدي لتفاعل البلمرة المتسلسل الكمي في الوقت الحقيقي.

يذكر أن الاختبار من خلال تفاعل البلمرة المتسلسل الكمي في الوقت الحقيقي يعد معيارا ذهبيا لتشخيص فيروس جدري القردة حاليا، غير أنه يحتاج إلى فنيي مختبرات مدربين وأجهزة متخصصة، ولا يمكن الحصول على النتجية إلا بعد بضع ساعات.

وطور الباحثون من معهد باستر بشانغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ثلاثة فحوصات تضخيم متساوي الحرارة على أساس انزيمات ريكومبيناز للاختبار السريع لفيروس جدري القردة، وكشفوا أن نتائج الاختبار متوافقة مع الأسلوب التقليدي.

وحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة ((الفيروسات))، فإن أساليب الاختبار الجديدة متفاعلة فقط ضد فيروس جدري القردة، ولا تتفاعل ضد فيروسات جدري أخرى، مثل فيروس الوقس، ويمكن معرفة النتائج في غضون 20 إلى 30 دقيقة.

وتقدم هذه الاكتشافات خيارا جديدا للتشخيص المبكر لحالات يُحتمل أنها مصابة بجدري القردة، كما تساعد على السيطرة والوقاية من حالات التفشي الراهنة والمحتملة، بحسب الدراسة.