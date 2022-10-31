أفاد علماء في "المعهد الملكي للتكنولوجيا" في ملبورن بأستراليا بأن إضافة القرفة إلى النظام الغذائي اليومي، يمكن أن يساعد في تبريد حرارة الجسم بما يصل درجتين.

تعد "القرفة" من التوابل الشهيرة المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية، وتحتوي قرفة سيلان على تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ما يعني أن القرفة السيلانية تدعم صحتك المناعية.. كما يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة في تخفيف الالتهاب، ما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتدهور المعرفي وغير ذلك.. كذلك تسهم التوابل أيضًا في تحسين الصحة العامة بشكل عام، فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها أن القرفة تحافظ على سلامة جدار المعدة.

وتحظى القرفة بشعبية كبيرة في المناطق الدافئة حيث إن تناولها يجعل الناس يشعرون بتحسن ويمنحهم الشعور بالانتعاش.

ويعد البحث جزءًا من دراسة أكبر حول صحة الأمعاء باستخدام كبسولات مستشعر غازات قابلة للبلع أو حبوب ذكية.. وقال الفريق البحثي إن غازات الأمعاء كانت نتاجًا ثانويًا لعملية الهضم ويمكن أن توفر رؤى قيمة حول أداء وصحة القناة الهضمية.. وتناقش الدراسة الحالية كيف يمكن أن تساعد كبسولات مستشعر الغازات القابلة للبلع في توفير معلومات فسيولوجية جديدة من شأنها تحسين فهم النظام الغذائي أو الطب.