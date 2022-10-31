فاز طائر ضئيل الحجم، يعيش فقط في أعلى جبال منطقة ساوث إيلاند في نيوزيلندا، بجائزة طائر العام في نيوزيلندا.

وتشهد مسابقة مؤسسة "فورست آند بيردز" (الغابة والطيور) اختيار الناخبين لأفضل خمسة طيور مفضلة لديهم، بهدف زيادة الوعي تجاه التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في نيوزيلندا.

وفاز اليوم طائر النمنمة" روك رين" بجائزة طائر عام 2022، بينما حل البطريق الأزرق الصغير " كورورا" في المرتبة الثانية. وجاء الببغاء كيا في المرتبة الثالثة.

وقال مدير حملة الطائرة ستيفن داي إن طائر النمنمة غير معروف في نيوزيلندا.

وقالت نيكولا توكي المديرة التنفيذية للمؤسسة إن طائر روك رين أحد أقل الطيور شهرة في البلاد.

وأضافت" التصويت لصالح طائر النمنمة هو تصويت لاتخاذ إجراء لمواجهة التغيير المناخي، وبصفته طائر جبال الألب الوحيد في نيوزيلندا، فإن هذه الطيور الصغيرة تشعر بالفعل بتداعيات درجات الحرارة الأعلى، التي تتيح للكائنات المفترسة مثل الفئران و القاقم بمهاجمتها في موطنها بالجبال".