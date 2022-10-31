قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي آخر في تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن قفز إلى 7ر10%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاد يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 3ر10%.

ومعدل التضخم هذا الشهر، هو الأعلى منذ بدء التعامل باليورو في عام .1999

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9ر9%.

وتحسن اقتصاد منطقة اليورو بشكل طفيف عما كان متوقعا في الصيف، وفقا لتوقعات أخرى صادرة عن المكتب.

وفي الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة، بمعدل 2ر0% مقارنة بالربع السابق عليه.

وكان محللون يتوقعون زيادة بسيطة في الناتج الاقتصادي تبلغ 1ر0% في الأشهر الممتدة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 8ر0% في الربع الثاني، بينما نما اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بمعدل 1ر2%، حسبما أفاد "يوروستات".