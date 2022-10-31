يخطط الملياردير إيلون ماسك لتسريح عدد من العاملين في شركة تويتر بعد أن قام بشرائها بمبلغ وصل إلى 44 مليار دولار، وفق صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها والذي لم تحدده إن عمليات التسريح المقترحة من المتوقع أن تقلل من الوظائف الهندسية بالإضافة إلى مجالات أخرى في الشركة.

يشار إلى أن ما يقرب من 7500 موظف يعملون بالشركة حالياً، وفقًا لبيانات الشركة في وقت سابق من هذا العام.

ولا يمكن بعد تحديد عدد الأشخاص الذين يسعى ماسك لتسريحهم.. وتحرك ماسك بسرعة لإجراء تغييرات على تويتر منذ توليه زمام الأمور يوم الخميس.

في اليوم نفسه، أقال ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أغراوال وثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين الآخرين.

ويقول المصدر إن ماسك غير مطالب بدفع تعويضات نهاية الخدمة بملايين الدولارات التي كانت متوقعة، وفقًا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر.

في وقت سابق من هذا العام، قال موقع تويتر إنه يبحث عن طرق لخفض التكاليف، مضيفًا أنه قلل التوظيف بشكل كبير في الربع الثاني.

وواجهت شركات وسائل التواصل الاجتماعي اضطرابات السوق التي أثرت على الإنفاق على الإعلانات الرقمية هذا العام، بما في ذلك ارتفاع التضخم ومخاوف الركود والحرب في أوكرانيا.

وقال العديد من الموظفين إنهم قلقون من أن ماسك قد يتحرك لتسريحهم قبل 1 نوفمبر، وهو تاريخ استحقاق برنامج التعويضات في تويتر.

كان من المتوقع أن يتم دفع منح الموظفين نقدًا بعد استحواذ ماسك، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية، لكن قال عدد من الموظفين إنهم قلقون من أن ماسك قد يحاول تجنب دفع هذه المدفوعات إذا تم إنهاء عملهم قبل 1 نوفمبر