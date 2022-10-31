عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التوتر، غالبًا ما يُقال لنا أن أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها هي ممارسة الرياضة ، أو تخصيص وقت لأنشطتنا المفضلة، أو تجربة التأمل أو اليقظة الذهنية.. إلا أن فريقًا من الباحثين في جامعة "APC Microbiome" في إيرلندا، إلى أن أنواع الأطعمة التي نأكلها قد تكون أيضًا طريقة فعالة للتعامل مع الإجهاد.

وأظهرت الدراسة أن تناول المزيد من المخللات والألياف يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقط كان له تأثير كبير على خفض مستويات التوتر على مدى العقد الماضي.

كما أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا العقلية.. في الواقع، قد يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض العقلية الشائعة، ولا تزال الآليات التي يقوم عليها تأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية غير مفهومة تمامًا.. لكن أحد التفسيرات لهذا الارتباط يمكن أن يكون من خلال العلاقة بين دماغنا والميكروبيوم (البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائنا).. يُعرف هذا بمحور القناة الهضمية، ويسمح هذا للدماغ والأمعاء بالتواصل المستمر مع بعضهما البعض، ما يسمح بوظائف الجسم الأساسية مثل الهضم والشهية.. وهذا يعني أيضًا أن المراكز العاطفية والمعرفية في دماغنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمعائنا.

كانت الأبحاث السابقة قد أظهرت أن التوتر والسلوك مرتبطان أيضًا بالميكروبيوم، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان تغيير النظام الغذائي (وبالتالي الميكروبيوم لدينا) يمكن أن يكون له تأثير واضح على مستويات التوتر.. هذا ما شرعت الدراسة الحالية القيام به.. لاختبار ذلك، قام الباحثون بتوظيف 45 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ولديهم أنظمة غذائية منخفضة الألياف نسبيًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا.. أكثر من نصفهم من النساء.