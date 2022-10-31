تخوض النجمة ريم مصطفى تجربة درامية جديدة ومختلفة خلال مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية الأولى فى العمل، وبدأت تصوير مشاهدها منذ أيام.

وجاءت موافقة ريم مصطفى على "سر سلطان" بعد تجربتها الكوميدية في مسلسل "طير بينا يا قلبى" الذي انتهى عرضه الأسبوع الماضى وحقق نجاحاً لافتا مع الجمهور، لتقرر بعدها دخول تحد جديد ومختلف تماماً فى "سر السلطان" الذى يعد من الأعمال الضخمة والمرتقبة فى شهر رمضان 2023 لطبيعته المختلفة.

ومسلسل "سر السلطان" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "طير بنا يا قلبي" والذى شارك في بطولته بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ريهام محيى، محمد المغربى، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.