أعلن موقع يوتيوب (YouTube) أنَّ الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية يمكنهم التقدم للحصول على اعتماد لقنواتهم على اليوتيوب؛ في محاولة للحد من المعلومات المغلوطة بين مستخدمي الموقع البالغين 2 مليار.

وقال موقع يوتيوب، في بيان نقله موقع "جادجتس 360"، إنَّ التغيير سيسمح للمشاهدين بالوصول بسهولة أكبر إلى مقاطع الفيديو التي تحتوي على "معلومات صحية عالية الجودة؛ وهذه خطوة كبيرة نحو مساعدة الأشخاص في العثور بسهولة على المحتوى الذي يأتي من المجتمع الاستثنائي لمتخصصي الرعاية الصحية على يوتيوب والتواصل معه".

وبحسب الموقع، يمكن لأخصائيي الصحة العقلية ومقدمي معلومات الرعاية الصحية أيضًا التقدم للحصول على الاعتماد من يوتيوب الذي سيسمح لفيديوهاتهم بالظهور بسهولة للمستخدمين.

وأضاف: "ستسمح لنا هذه الخطوة الجديدة بالتوسع في توفير معلومات موثوقة من مجموعة أوسع من قنوات الرعاية الصحية".

تأتي هذه الخطوة الجديدة ردًا على الانتقادات التي تعرضت لها منصة يوتيوب في العام الماضي بسبب استضافة مقاطع فيديو تنتقد لقاحات "كوفيد-19" أو تتعارض مع الإرشادات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.