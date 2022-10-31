عثر على طفلين ووالديهما ميتين في منزلهم في إقليم "بريتاني" على الساحل الجنوبي لفرنسا.

ووفقا للتحقيقات الاولية، فإن قتل أفراد الأسرة يبدو أنه يرتبط بانفصال الوالدين، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في مدينة "بريست" ليل ووفقا للتقرير، فقد عثرت خدمات الطوارئ على الرجل41/ عاما/ مشنوقا. وعلى طفليه 8/ أعوام/ و11/ عاما/ راقدين ميتين في سريريهما، وزوجته 38/ عاما/ جثة هامدة في سرير الزوجية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجثث لم تكن بها إصابات خارجية ولم يكن هناك دليل على استخدام أسلحة. ومن المفترض أن توفر عمليات التشريح معلومات عن أسباب الوفاة.

وكان رجال الدرك والإطفاء قد توجهوا إلى المنزل الواقع في قرية "كارانتيك" صباح الأحد لأن أم المرأة لم تتمكن من الوصول إليها منذ يوم السبت واتصلت بخدمات الطوارئ.