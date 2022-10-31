قررت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية استدعاء مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، لاستجوابه حول استراتيجية الشركة لأعمال الواقع الافتراضي.

وبحسب موقع "يو إس توداي" الأمريكي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية وثيقة قضائية إلى محكمة المقاطعة في شمال كاليفورنيا، والتي أدرجت فيها 18 شاهدًا تعتزم استجوابهم، بما في ذلك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة "ويذ-إن" (Within) لصناعة محتوى الواقع الافتراضي كريس ميلك، ومدير تكنولوجيا "ميتا بلاتفورمز" أندرو بوسورث، وذلك على خلفية صفقة مقترحة من شركة "ميتا بلاتفورمز" للاستحواذ على شركة "ويذ-إن".

ووفقًا للوثيقة القضائية، من المتوقع أن يدافع زوكربيرج في إفادته عن صفقة الاستحواذ على شركة "ويذ-إن"، ويخضع للاستجواب حول استراتيجية الشركة لأعمال الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى خططها لدعم مطوري الطرف الثالث.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في يوليو لوقف صفقة استحواذ "ميتا بلاتفورمز" على شركة "ويذ- إن"، بزعم أنها تميل إلى "تقليل المنافسة بشكل كبير أو خلق احتكار" في سوق تطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي.

جدير بالذكر أن شركة "ميتا بلاتفورمز" تمارس النشاط التجاري باسم "ميتا"، وكانت معروفة سابقًا باسم شركة "فيسبوك"، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمتلك الشركة "فيسبوك"، و"انستجرام"، و"واتسآب"، من بين منتجات وخدمات أخرى، و"ميتا" هي واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.