دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى الاستثمار في التحول نحو المدن الذكية والمرنة والمستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "مدينة أفضل، حياة أفضل"؛ لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مستقبل المدن والمناطق الحضرية، وإذكاء الوعي بضرورة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تلكم التحديات، وأهمية بناء الشراكات والتعاون من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز المدن الخضراء.

ودعت الـ(إيسيسكو) - في بيان اليوم /الاثنين/ - الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى العمل المشترك للحفاظ على البيئة في المدن، وتعزيز السياسات التنموية والبرامج الكفيلة بدعم سرعة التحول نحو المدن الذكية والمرنة والمستدامة، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، للمساهمة في تحقيق العيش الكريم لجميع سكان هذه المدن، وتوفير الهواء النقي والمياه الصالحة للاستخدام، من خلال إعطاء الأولوية لتمويل القطاع البيئي.

وأضاف البيان أن منظمة الـ(إيسيسكو)، في إطار رؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وضعت خطة عمل طموحة لبرنامج المدن الذكية والمستدامة والمرنة في دول العالم الإسلامي، لتعزيز هذه المفاهيم في الدول الأعضاء، وحوكمة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأكدت - في بيانها - التزامها بتعزيز جهود دولها الأعضاء لبناء استراتيجيات تتوافق مع الممارسات الفضلى في هذا المجال، والمساهمة في تنسيق العمل المشترك لدعم الفئات الأكثر هشاشة داخل المدن، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع طموحة للمساعدة في تبني هذا المفهوم الجديد.